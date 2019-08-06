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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

17:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова
© РИА Новости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалобы Игнатовой.
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"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация её убедила", - сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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