Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалобы Игнатовой.

"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация её убедила", - сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.