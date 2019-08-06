Друзья вспоминают Аллу Вербер

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Директор магазина ЦУМ и топ-менеджер ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни во время отпуска в Италии. Ее друзья и коллеги выражают слова соболезнования.
Максим Галкин
Алена Долецкая
Александр Васильев
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Алла Вербер была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, её семья. Её потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины. #аллавербер
Эвелина Бледанс
Ольга Орлова
Сати Спивакова
Вера Брежнева
Зара
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Алла Вербер была центром притяжения, на нее невозможно не смотреть, не любоваться… Сколько стати, шарма, обаяния и достоинства таилось в этой удивительной женщине. Не могу поверить, что пишу сейчас именно эти строки…Алла любила жизнь, видела прекрасное во всем, что ее окружало. Нет слов... Самые искренние соболезнования родным и близким!