В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа. Кроме того, это накладывает ограничения на въезд в США тем лицам, которые попали под санкции.
"Как ясно дала понять администрация Трампа: все варианты на столе. Соединенные Штаты будут использовать все соответствующие инструменты, чтобы положить конец удержанию власти Мадуро в Венесуэле, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в Венесуэле", - следует из распространенного сообщения.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.