В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа. Кроме того, это накладывает ограничения на въезд в США тем лицам, которые попали под санкции.

"Как ясно дала понять администрация Трампа: все варианты на столе. Соединенные Штаты будут использовать все соответствующие инструменты, чтобы положить конец удержанию власти Мадуро в Венесуэле, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в Венесуэле", - следует из распространенного сообщения.