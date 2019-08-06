В Краснодаре построят школу для одаренных детей, аналогичную "Сириусу"

КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Школа для одаренных детей, аналогичная уже известному научно-образовательному центру "Сириус", заработает в Краснодаре в 2021 году, туда на конкурсной основе сможет поступить ученик из любой точки региона, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" прошло во вторник в Сочи, его провел президент РФ Владимир Путин. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края.

"Президент сегодня подчеркнул, что во всех субъектах страны должны быть региональные образовательные центры. В Краснодарском крае мы строим две школы для одаренных детей. Одна из них откроется в Сочи. Как сегодня сказал президент, там будут учиться талантливые дети из Сочи, всего края и других регионов. Ход строительства контролирую лично", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что "Сириус" – это уже известный крупный научно-образовательный центр, точка притяжения для ребят со всей страны. "Но мы приняли для себя принципиальное решение создать в крае еще один магнит для одаренных детей – аналогичную школу мы построим и в Краснодаре. Она заработает в 2021 году, поступить туда сможет на конкурсной основе ученик из любой точки региона. Это будет интернат, в котором дети смогут жить и учиться", - уточнил губернатор.

По его словам, такие объекты – главные инвестиции в будущее. "Мы сегодня должны выявлять и поддерживать тех талантливых мальчишек и девчонок, которые будут создавать завтрашний день Краснодарского края", - заключил глава края.