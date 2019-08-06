Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T17:42Z
https://ria.ru/20190806/1557229998.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147888/61/1478886153_0:0:1100:619_1036x0_80_0_0_a11728a5a21fff49318edc10d1b237b2.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

В Краснодаре построят школу для одаренных детей, аналогичную "Сириусу"

17:42, 6 августа 2019
117
© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"Образовательный центр "Сириус" в Сочи
Образовательный центр Сириус в Сочи
© Фото : предоставлено пресс-службой образовательного центра "Сириус"
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Школа для одаренных детей, аналогичная уже известному научно-образовательному центру "Сириус", заработает в Краснодаре в 2021 году, туда на конкурсной основе сможет поступить ученик из любой точки региона, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
Заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" прошло во вторник в Сочи, его провел президент РФ Владимир Путин. В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края.
"Президент сегодня подчеркнул, что во всех субъектах страны должны быть региональные образовательные центры. В Краснодарском крае мы строим две школы для одаренных детей. Одна из них откроется в Сочи. Как сегодня сказал президент, там будут учиться талантливые дети из Сочи, всего края и других регионов. Ход строительства контролирую лично", - отметил Кондратьев.
Он добавил, что "Сириус" – это уже известный крупный научно-образовательный центр, точка притяжения для ребят со всей страны. "Но мы приняли для себя принципиальное решение создать в крае еще один магнит для одаренных детей – аналогичную школу мы построим и в Краснодаре. Она заработает в 2021 году, поступить туда сможет на конкурсной основе ученик из любой точки региона. Это будет интернат, в котором дети смогут жить и учиться", - уточнил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
Вчера, 16:13
"Сириус" проведет конкурс на разработку среды для своего университета
По его словам, такие объекты – главные инвестиции в будущее. "Мы сегодня должны выявлять и поддерживать тех талантливых мальчишек и девчонок, которые будут создавать завтрашний день Краснодарского края", - заключил глава края.
Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который стал председателем попечительского совета фонда. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 900 детей со всей России.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:17
Путин: "Сириус" должен оставаться ориентиром для отечественного образования
010000
Обсудить 0
Краснодарский крайОбразовательный центр "Сириус"Вениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала, когда из Ирака привезут последнюю группу детей
РИА
Новости
Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мальчик, рассказавший об утонувшем детсаде, сделал для Путина тигренка
Эмблема партии Единая Россия
"Единая Россия" проведет акцию "Собери ребенка в школу"
Вид на Гурзуф
В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма
Лента
новостей
Больница, капельница
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой в регионе девочки
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Соболь в регистрации
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Круглый стол на тему: Яркое будущее для детей
Омбудсмен прокомментировал иск о лишении родительских прав из-за митинга
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева
АСИ предложило развивать разработанные в Татарстане проекты
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
На Украине рассказали о статусе Порошенко в уголовных делах
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Пару, пришедшую с сыном на незаконную акцию, хотят лишить родительских прав
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Рабочая группа ЦИК поддержала отказ в регистрации четырех кандидатов в МГД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния