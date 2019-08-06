Киев проведет экспертизу выступлений Медведчука для выявления сепаратизма

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма, сообщило издание "Украинские новости".

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

"Ходатайства поданы в суд следователем Службы безопасности Украины, которая с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука", - говорится в сообщении издания "Украинские новости", опубликованном во вторник.

Сообщается, что при проведении досудебного расследования было установлено, что 18 июля в Санкт-Петербурге Российской Федерации Медведчук и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко провели пресс-конференцию.

"В ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды", - добавили в издании.

Суд поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз министерства юстиции провести соответствующую лингвистическую экспертизу.

Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте принял Медведчука и сопредседателя этой же партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%. Еще одну встречу с Бойко и Медведчуком глава правительства РФ провел 10 июля. Переговоры договорились продолжить после парламентских выборов на Украине.