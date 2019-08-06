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РИА Новости

Finnair начала выполнять рейсы на биотопливе

17:39, 6 августа 2019
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© Flickr / JoiСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / Joi
Самолет авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг - РИА Новости. Авиакомпания Finnair, являясь участником системы торговли выбросами в ЕС, начала выполнять рейсы на биотопливе, говорится в сообщении перевозчика.
Пока это лишь два рейса из Хельсинки в Сан-Франциско и обратно, ввиду сложности логистики, использования и покупки биотоплива у единственного производителя в мире, компании SkyNRG, расположенной в Калифорнии, которая производит биотопливо из использованных кухонных жиров.
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"Finnair объявляет о том, что на этой неделе выполнит первые рейсы на биотопливе, поддержанные инициативой по сокращению выбросов CO2 "Push for change". Рейсы Finnair, вылетающие из аэропорта Сан-Франциско в Хельсинки и обратно, будут выполняться с использованием смеси биотоплива на 12%, что приведет к сокращению общих выбросов СО2 для этих двух рейсов примерно на 32 тонны", - сообщает перевозчик.
Ранее Finnair запустил инициативу Push for Change для пассажиров по благотворительной покупке биотоплива для своих рейсов по цене 10, 20 или 65 евро.
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"Запуск нашей инициативы стал важным шагом для Finnair, чтобы предоставить нашим клиентам возможность удобно компенсировать или уменьшить выбросы от своих поездок. Мы, естественно, надеемся, что клиенты будут проявлять все большую готовность и заинтересованность в использовании сервиса и в будущем", - говорит старший вице-президент по коммуникациям и корпоративной ответственности Finnair Арья Суоминен.
Система торговли выбросами ЕС (EU ETS) устанавливает общий предел для всех выбросов CO2 от электростанций, энергоемких отраслей промышленности (например, нефтеперерабатывающих заводов, сталелитейных заводов и производителей железа, алюминия, цемента, бумаги и стекла) и гражданской авиации. Система включает в себя более 11 тысяч электростанций и заводов в 28 государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, и покрывает около 45% выбросов парниковых газов в ЕС.
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Целью ЕС ETS является сокращение выбросов парниковых газов на 1,74% каждый год, начиная с 2013 года, добиваясь общего сокращения в этих секторах на 21% к 2020 году по сравнению с уровнями 2005 года. Между 2021 и 2030 годами коэффициент должен быть повышен. Факторы снижения были установлены в соответствии с целями ЕС по сокращению всех выбросов парниковых газов на 20% к 2020 году и как минимум на 40% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.
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