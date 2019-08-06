МИД Венесуэлы назвал указ США об активах экономическим терроризмом

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг - РИА Новости. Блокировка активов Венесуэлы – это экономический терроризм со стороны США, администрация американского президента Дональда Трампа нацелена на провал политического диалога по ситуации стране, говорится в заявлении венесуэльского МИД.

Трамп ранее подписал указ о блокировке с 5 августа активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Правительство Венесуэлы заявляет перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы… Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую криминальную блокаду экономики, финансов и торговли", - говорится в заявлении МИД страны.

"Становится очевидным, что правительство США и его союзники ставят на провал политического диалога в Венесуэле… Правительство Венесуэлы не позволит, чтобы эта эскалация агрессии нанесла вред процессу политического диалога в стране, и подтверждает волю к достижению национальных соглашений,… чтобы еще больше укрепить нашу демократию и гарантировать право народа на мирную жизнь", - отмечает министерство.