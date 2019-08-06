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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Венесуэлы назвал указ США об активах экономическим терроризмом

17:36, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераАкция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
© РИА Новости / Карлос Эррера
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг - РИА Новости. Блокировка активов Венесуэлы – это экономический терроризм со стороны США, администрация американского президента Дональда Трампа нацелена на провал политического диалога по ситуации стране, говорится в заявлении венесуэльского МИД.
Трамп ранее подписал указ о блокировке с 5 августа активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
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Вашингтон решил блокировать активы властей Венесуэлы. Но выиграют ли США?США будут блокировать активы властей Венесуэлы, указ об этом подписал американский президент Дональд Трамп. Свое мнение о возможных последствиях этого шага высказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
"Правительство Венесуэлы заявляет перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы… Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую криминальную блокаду экономики, финансов и торговли", - говорится в заявлении МИД страны.
"Становится очевидным, что правительство США и его союзники ставят на провал политического диалога в Венесуэле… Правительство Венесуэлы не позволит, чтобы эта эскалация агрессии нанесла вред процессу политического диалога в стране, и подтверждает волю к достижению национальных соглашений,… чтобы еще больше укрепить нашу демократию и гарантировать право народа на мирную жизнь", - отмечает министерство.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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