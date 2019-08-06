МИД Венесуэлы назвал указ США об активах экономическим терроризмом

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 авг - РИА Новости. Блокировка активов Венесуэлы – это экономический терроризм со стороны США, администрация американского президента Дональда Трампа нацелена на провал политического диалога по ситуации стране, говорится в заявлении венесуэльского МИД.
Трамп ранее подписал указ о блокировке с 5 августа активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
"Правительство Венесуэлы заявляет перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы… Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую криминальную блокаду экономики, финансов и торговли", - говорится в заявлении МИД страны.
"Становится очевидным, что правительство США и его союзники ставят на провал политического диалога в Венесуэле… Правительство Венесуэлы не позволит, чтобы эта эскалация агрессии нанесла вред процессу политического диалога в стране, и подтверждает волю к достижению национальных соглашений,… чтобы еще больше укрепить нашу демократию и гарантировать право народа на мирную жизнь", - отмечает министерство.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.