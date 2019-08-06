Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.

По его словам, новыми санкциями против Венесуэлы США посылают сигнал "третьим сторонам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро".

В Белом доме добавили, что будут использовать "все методы", чтобы положить конец правлению Мадуро, а также поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в стране.

"Экономический терроризм"

Подписание указа прокомментировали в МИД Венесуэлы.

"Правительство Венесуэлы заявляет перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы.<…> Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую криминальную блокаду экономики, финансов и торговли", — заявили в ведомстве.

Кроме того, МИД считает, что правительство США и его союзники ставят на провал политического диалога в Венесуэле. В ведомстве пообещали не допустить пагубного влияния США на переговоры внутри страны и достижение национальных соглашений.