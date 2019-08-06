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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро

17:30, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Federico ParraУчастница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AFP 2019 / Federico Parra
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
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"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
По его словам, новыми санкциями против Венесуэлы США посылают сигнал "третьим сторонам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро".
В Белом доме добавили, что будут использовать "все методы", чтобы положить конец правлению Мадуро, а также поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в стране.

"Экономический терроризм"

Подписание указа прокомментировали в МИД Венесуэлы.

"Правительство Венесуэлы заявляет перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы.<…> Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую криминальную блокаду экономики, финансов и торговли", — заявили в ведомстве.

Кроме того, МИД считает, что правительство США и его союзники ставят на провал политического диалога в Венесуэле. В ведомстве пообещали не допустить пагубного влияния США на переговоры внутри страны и достижение национальных соглашений.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжон БолтонСШАВ мире
Популярные комментарии
Штаты - государство террорист.
6 августа, 18:38
iil.1964
25530189710
Естественно штаты украли. Мадуро толкает речи о борьбе с империализмом во главе с США а все наварованное бабло у венесуэльского народа хранит в штатах в швейцарии и британии. Эта ситуация до боли знакома в каких то странах тоже все бабло вывозится но страны куда это бабло вывозится и вкладывается считаются злейшими врагами и народ призывают потерпеть и все силы бросить на борьбу с этими странами
6 августа, 20:35
АСАртур Саляхов
2700006
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