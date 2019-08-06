В Подмосковье могут появиться производители электроизоляции из Китая

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания по производству электроизоляции из юго-восточного Китая планирует посетить Московскую область с целью подбора земельного участка для локализации своего производства, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Решение было принято по итогам второго дня презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в КНР.

"Организация специализируется на выпуске изоляционных лент из бутилкаучука, силикона, термопленки и намерена создать свое производства на территории Подмосковья. Мы предложили представителям предприятия изучить возможность размещения в Особой экономической зоне "Дубна", где уже работают производителя электротехнического оборудования, и они могли бы сотрудничать", - сказал заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов.

По словам Логинова, еще одни участник В2В-встречи занимается пошивом женской одежды. Инвестор также рассматривает Московскую область как один из ключевых регионов для размещения своего производства в России. Компания намерена инвестировать на первоначальном этапе не менее 50 миллионов рублей.