Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T17:18Z
https://ria.ru/20190806/1557227979.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151149/41/1511494136_0:0:2960:1666_1036x0_80_0_0_076b1f9dd62e332b2b160c12e6990958.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

17:18, 6 августа 2019
1352
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Вчера, 14:53
ЦИК получил 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 31 подпись избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 300 достоверных подписей. Представители кандидата по решению рабочей группы также получили возможность дополнительно изучить документы и представить свои доказательства.
Окончательное решение по жалобе Гудкова ЦИК примет на заседании в среду.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
На заседании 1 августа ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Лисицы на решение об отказе в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Серебрянская на том же заседании отозвала свою жалобу.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков
1 августа, 15:27
Мосгорсуд оставил Гудкова под арестом на 30 суток
5920049
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД
РИА
Новости
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Оппозиционные кандидаты в МГД отказались от проведения митинга 11 августа
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала иск о лишении родительских прав из-за митинга
Лента
новостей
Участница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине
Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с Китая
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Спасатели в Якутии заявили, что их избили родные утонувшего ребенка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР обвинили Киев в попытке провокации во время встречи с делегацией ООН
Михаил Федотов
Глава СПЧ прокомментировал идею лишения родительских прав за передачу детей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Киев проведет экспертизу выступлений Медведчука для выявления сепаратизма
Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Друзья вспоминают Аллу Вербер
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова во время несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Русаковой в регистрации
Космический аппарат Метеор-М
Работу спутника "Метеор-М" восстановили после сбоя
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния