Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 31 подпись избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 300 достоверных подписей. Представители кандидата по решению рабочей группы также получили возможность дополнительно изучить документы и представить свои доказательства.

Окончательное решение по жалобе Гудкова ЦИК примет на заседании в среду.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.

На заседании 1 августа ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Лисицы на решение об отказе в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Серебрянская на том же заседании отозвала свою жалобу.