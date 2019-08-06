СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.

"В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в городе Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать", - говорится в сообщении.