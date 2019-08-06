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РИА Новости

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

17:13, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
"В информации СМИ указано, что женщина проживала в пансионате для ветеранов войны и труда, расположенном в городе Тюмени. После смерти умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента соцразвития области, организацией похорон 91-летней труженицы тыла занимались специализированные службы, которые были вызваны сотрудниками пансионата. Сейчас департамент начал служебное расследование, чтобы дать оценку действиям руководства дома-интерната.
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Следственный комитет РФТюменьПроисшествия
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