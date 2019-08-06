Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с Китая

Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине. Архивное фото

Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине

© AP Photo / Mark Schiefelbein Скамейка с флагом США в торговом центре в Пекине

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что в случае прогресса в переговорах по торговле с Китаем в сентябре ситуация с тарифами может измениться.

"Наша цель – обнуление пошлин и снятие торговых барьеров… Президент (США Дональд Трамп) ожидает, и наша команда собирается отправиться в Китай в сентябре. И если Китай понизит свои торговые барьеры и проведет реформы, … мы будем отправлять миллиарды тонн наших продуктов туда и продавать наши сервисы, и приведем наш торговый баланс к нормальному состоянию… Посмотрим. Повторюсь, мы планируем прибыть в Китай в сентябре, мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами", - сказал он во вторник в прямом эфире телеканала CNBC

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в МВФ.

Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами. Кроме того, в понедельник, 5 августа, по данным СМИ, правительство Китая распорядилось приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.