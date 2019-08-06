Советник Трампа назвал условие снятия пошлин с Китая

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что в случае прогресса в переговорах по торговле с Китаем в сентябре ситуация с тарифами может измениться.
"Наша цель – обнуление пошлин и снятие торговых барьеров… Президент (США Дональд Трамп) ожидает, и наша команда собирается отправиться в Китай в сентябре. И если Китай понизит свои торговые барьеры и проведет реформы, … мы будем отправлять миллиарды тонн наших продуктов туда и продавать наши сервисы, и приведем наш торговый баланс к нормальному состоянию… Посмотрим. Повторюсь, мы планируем прибыть в Китай в сентябре, мы готовы к переговорам, движение к хорошей сделке будет позитивным сигналом и может изменить ситуацию с пошлинами", - сказал он во вторник в прямом эфире телеканала CNBC.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в МВФ.
Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами. Кроме того, в понедельник, 5 августа, по данным СМИ, правительство Китая распорядилось приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. Однако переговоры, которые американская делегация провела в Пекине на прошлой неделе, не достигли необходимого прогресса, по словам Кудлоу.
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