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РИА Новости
Культура

Умерла лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий Тони Моррисон

17:09, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Francois GuillotПисательница Тони Моррисон
Писательница Тони Моррисон
© AFP 2019 / Francois Guillot
Писательница Тони Моррисон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Обладательница Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии американская писательница Тони Моррисон скончалась на 89-м году жизни, сообщает издание Vulture.
Как сообщили представители Моррисон, писательница умерла вечером в понедельник.
Пулитцеровскую премию автор завоевала в 1988 году за роман "Возлюбленная" (Beloved). Последовавшие за ним работы принесли автору Нобелевскую премию по литературе, она стала первой получившей эту престижную награду темнокожей писательницей.
Последний роман Моррисон "Боже, храни мое дитя" ("God Help the Child") вышел в 2015 году. Всего она написала одиннадцать романов, рассказы, детские произведения, на протяжении многих занималась редакторской и преподавательской работой.
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