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РИА Новости

Спасатели в Якутии заявили, что их избили родные утонувшего ребенка

17:04, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Спасатели в Якутии обратились в полицию с заявлением о том, что их избили родные утонувшего ребенка, сообщили в МВД по республике.
Ранее сообщалось, что 28 июля во время купания на несанкционированном пляже у села Еланка в Якутии погибла девочка, спасатели начали поиск второй пропавшей девочки. Ее тело было обнаружено 31 июля, но не водолазами региональной службы спасения, а частным лицом, которого наняли родители ребенка. Отмечалось также, что дети возрастом 8 лет 9 лет находились на месте происшествия вместе с родителями. СУСК РФ по региону начал процессуальную проверку.
Профсоюз спасателей Якутии во вторник опубликовал открытое обращение, в котором заявил, что родственники второй утонувшей девочки накинулись на спасателей и избили их. В это же время, отмечается в обращении, в соцсетях появились сообщения, что спасатели специально затягивали поисковые работы для получения командировочных.
"Профсоюз требует правительство республики и правоохранительные органы взять на особый контроль дело о нападении и избиении работников службы спасения при исполнении ими служебных обязанностей... Клевета и избиение спасателей службы воспринято всеми работниками нашего учреждения как личное оскорбление и наносит урон многолетней безупречной репутации службы спасения Якутии", - говорится в обращении.
В службе также подчеркнули, что спасатели получают скромные командировочные: суточные 170 рублей, плюс полевые - 51 рубль за проживание в палатках.
В МВД России по Якутии РИА Новости сообщили, что водолазы после инцидента обратились с заявлением. "По факту обращения проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.
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