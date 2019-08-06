Спасатели в Якутии заявили, что их избили родные утонувшего ребенка

ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Спасатели в Якутии обратились в полицию с заявлением о том, что их избили родные утонувшего ребенка, сообщили в МВД по республике.

Ранее сообщалось, что 28 июля во время купания на несанкционированном пляже у села Еланка в Якутии погибла девочка, спасатели начали поиск второй пропавшей девочки. Ее тело было обнаружено 31 июля, но не водолазами региональной службы спасения, а частным лицом, которого наняли родители ребенка. Отмечалось также, что дети возрастом 8 лет 9 лет находились на месте происшествия вместе с родителями. СУСК РФ по региону начал процессуальную проверку.

Профсоюз спасателей Якутии во вторник опубликовал открытое обращение, в котором заявил, что родственники второй утонувшей девочки накинулись на спасателей и избили их. В это же время, отмечается в обращении, в соцсетях появились сообщения, что спасатели специально затягивали поисковые работы для получения командировочных.

"Профсоюз требует правительство республики и правоохранительные органы взять на особый контроль дело о нападении и избиении работников службы спасения при исполнении ими служебных обязанностей... Клевета и избиение спасателей службы воспринято всеми работниками нашего учреждения как личное оскорбление и наносит урон многолетней безупречной репутации службы спасения Якутии", - говорится в обращении.

В службе также подчеркнули, что спасатели получают скромные командировочные: суточные 170 рублей, плюс полевые - 51 рубль за проживание в палатках.