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РИА Новости

Парламент Индии одобрил решение об отмене особого статуса Джамму и Кашмира

17:00, 6 августа 2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг - РИА Новости. Нижняя палата парламента Индии (Лок сабха) одобрила решение об отмене статьи 370 Конституции Индии, наделяющей особым статусом северный штат Джамму и Кашмир. Трансляцию голосования вели все основные индийские телеканалы.
В поддержку данной инициативы высказались 366 депутатов, против - 66. Таким образом она была одобрена парламентом Индии.
Решение предусматривает, что Джамму и Кашмир потеряет статус штата и станет союзной территорией (имеющей значительно меньше прав, нежели штат). Кроме того, историческая область Ладакх, входящая в состав Джамму и Кашмира, также станет отдельной союзной территорией. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.
Исламабад, Пакистан
5 августа, 11:56
Пакистан ответит на отмену Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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