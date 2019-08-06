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РИА Новости

В Уфе сто человек эвакуировали из ТЦ из-за подгоревшего попкорна

16:58, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПопкорн
Попкорн
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Попкорн. Архивное фото
УФА, 6 авг - РИА Новости. Администрация торгового центра "Иремль" в Уфе эвакуировала 100 посетителей из-за срабатывания пожарной сигнализации, причиной которого стал подгоревший попкорн, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство сообщает, что сигнализация сработала в 18.00 (16.00 мск). К месту были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу №3.
"По прибытию установлено, что на 3-м этаже произошло подгорание попкорна при изготовлении. Силам дан отбой с места. Администрацией объекта до прибытия пожарных подразделений эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей", - говорится в сообщении.
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