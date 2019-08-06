В Уфе сто человек эвакуировали из ТЦ из-за подгоревшего попкорна

УФА, 6 авг - РИА Новости. Администрация торгового центра "Иремль" в Уфе эвакуировала 100 посетителей из-за срабатывания пожарной сигнализации, причиной которого стал подгоревший попкорн, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ведомство сообщает, что сигнализация сработала в 18.00 (16.00 мск). К месту были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу №3.