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РИА Новости
Туризм

Иран перестал ставить штампы в паспортах иностранцев при посещении страны

16:49, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкМечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 6 авг – РИА Новости. Иностранным гражданам перестали проставлять штампы в загранпаспортах при посещении Ирана, сообщил во вторник пресс-секретарь министерства внутренних дел Ирана Сальман Самани.
"После изучения (этого вопроса) и координации с миграционной полицией и другими компетентными органами этот указ был выполнен на всех дозволенных сухопутных, морских и воздушных границах страны", - сказал Самани, чьи слова приводятся на информационном портале правительства Ирана.
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По его словам, таким образом был выполнен указ президента Ирана Хасана Роухани о том, чтобы иностранцам при въезде и выезде из исламской республики не проставляли печати в загранпаспортах.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что такие меры приняты в связи с тем, что многие иностранные туристы обеспокоены тем, что иранская виза или штамп аэропорта в их паспорте могут вызвать проблемы при получении американской визы.
Теперь иностранцам, посещающим Иран, необходимо будет получить копию документа, подтверждающего, что они получили визу. Въездные и выездные штампы будут ставиться на этом документе вместо паспортов, отмечало агентство, добавляя, что меры направлены на поддержание туризма в стране и на то, чтобы избавить путешественников от каких-либо опасений.
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