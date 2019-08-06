Иран перестал ставить штампы в паспортах иностранцев при посещении страны

ТЕГЕРАН, 6 авг – РИА Новости. Иностранным гражданам перестали проставлять штампы в загранпаспортах при посещении Ирана, сообщил во вторник пресс-секретарь министерства внутренних дел Ирана Сальман Самани.

"После изучения (этого вопроса) и координации с миграционной полицией и другими компетентными органами этот указ был выполнен на всех дозволенных сухопутных, морских и воздушных границах страны", - сказал Самани, чьи слова приводятся на информационном портале правительства Ирана.

По его словам, таким образом был выполнен указ президента Ирана Хасана Роухани о том, чтобы иностранцам при въезде и выезде из исламской республики не проставляли печати в загранпаспортах.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что такие меры приняты в связи с тем, что многие иностранные туристы обеспокоены тем, что иранская виза или штамп аэропорта в их паспорте могут вызвать проблемы при получении американской визы.