Рогозин освободил Центр Хруничева от производства трамваев

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Усть-Катавский вагоностроительный завод, который в рамках "Роскосмоса" разрабатывает и производит трамваи, перейдет осенью из подчинения Центра Хруничева в структуру Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), говорится на сайте корпорации.

"В целях реализации мероприятий по развитию проектов диверсификации и производства продукции гражданского назначения организаций ракетно-космической промышленности АО "ОРКК" было создано акционерное общество "Усть-Катавский вагоностроительный завод". В соответствии с решением генерального директора госкорпорации "Роскосмос", этой осенью имущественный комплекс "УКВЗ им. С.М. Кирова" - филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" - перейдет АО "УКВЗ", - говорится в сообщении на сайте ОРКК.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в мая заявил, что предприятие требуется вывести из структуры Хруничева для самостоятельного развития.