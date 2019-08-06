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РИА Новости

Физики ЦЕРН не нашли аномалий в распадах самых тяжелых частиц во Вселенной

16:42, 6 августа 2019
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© Lawrence Berkeley National LaboratoryПротоны и нейтроны образован из трех кварков
Протоны и нейтроны образован из трех кварков
© Lawrence Berkeley National Laboratory
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Анализ полного набора данных с БАК не помог физикам найти следов аномалий в том, какой массой обладают, как долго живут и распадаются топ-кварки, самые тяжелые частицы в рамках Стандартной модели. Об этом сообщает сайт коллаборации ATLAS.

"Топ-кварк живет так недолго, что он просто не успевает превратиться в адрон, прежде чем произойдет его распад. Благодаря этому, все его свойства "наследуются" новым поколением частиц, что делает т-кварки отличным полигоном для проверки Стандартной модели и поисков "новой физики", — пишут ученые.

Бозон Хиггса был "пойман" сразу двумя научными группами ЦЕРН, которые охотились за неуловимой "частицей Бога" — коллаборациями ATLAS и CMS, работавшими с одноименными детекторами БАК. Следы его распадов были найдены в парах фотонов и двух других бозонов, отвечающих за перенос слабых и электромагнитных взаимодействий.
Открытие "частицы Бога", как отмечают исследователи, не закрыло всех пробелов в Стандартной модели физики. К примеру, многие свойства топ-кварков, самых тяжелых элементарных частиц, в том числе их точная масса и то, как сильно они взаимодействуют с другими "жителями" микромира, остается загадкой для ученых.
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Год назад участники ATLAS открыли первые намеки на существование аномалий в их поведении, измерив то, как сильно были "закручены" продукты распадов т-кварков. Эти намеки на "новую физику" подстегнули интерес к этим частицам и заставили ученых еще активнее изучать их следы, найденные в данных, которые БАК собирал в последние три года его работы, когда его мощность была удвоена.
Недавно физики ЦЕРН попытались найти аномалии в двух других свойствах топ-кварка – его продолжительности жизни и в "ширине" ее распадов. Так ученые называют диапазон масс, в который, в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, могут попасть все возможные продукты ее распада.
Соответственно, если реальные замеры будут отклоняться от значений этих параметров, вычисленных теоретическим путем, то можно говорить, что поведением т-кварка управляют какие-то другие принципы, отличные от Стандартной модели.
Этого, однако, на этот раз не произошло. Наблюдая за распадами пар т-кварков на пары нейтрино-антинейтрино, а также позитронов и электронов, или же их тяжелых "кузенов", участники ATLAS успешно вычислили массу, время жизни и ширину распадов этих частиц, значительно превысив точность прошлых замеров на БАК и коллайдере "Тэватрон".
Оба этих значения совпали с тем, что предсказывает Стандартная модель физики, что поставило под сомнение то, что эти свойства топ-кварков могут как-то быть связаны с "новой физикой". Перезапуск коллайдера весной следующего года, как надеются физики, позволит им проверить уже открытые аномалии в их поведении и найти другие намеки на существование сил и частиц за пределами Стандартной модели.
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