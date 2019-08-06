В Воронежской области собака загрызла годовалого ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Собака загрызла годовалого ребенка и покусала его мать в Воронежской области, сообщило СУ СК по региону во вторник.

По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник в селе Есипово Терновского района. После обеда 29-летняя женщина со своим сыном 2018 года рождения зашла в гости к знакомой.

"В процессе общения женщина заметила, что ее ребенка нет поблизости. Пройдя по территории домовладения, она обнаружила, что ее сына кусает собака, проживавшая во дворе. Женщине удалось отогнать собаку от ребенка, однако от полученных травм последний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Собака также покусала маму погибшего мальчика, когда она отгоняла ее от сына.