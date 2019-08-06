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РИА Новости

В Воронежской области собака загрызла годовалого ребенка

16:33, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Собака загрызла годовалого ребенка и покусала его мать в Воронежской области, сообщило СУ СК по региону во вторник.
По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник в селе Есипово Терновского района. После обеда 29-летняя женщина со своим сыном 2018 года рождения зашла в гости к знакомой.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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"В процессе общения женщина заметила, что ее ребенка нет поблизости. Пройдя по территории домовладения, она обнаружила, что ее сына кусает собака, проживавшая во дворе. Женщине удалось отогнать собаку от ребенка, однако от полученных травм последний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Собака также покусала маму погибшего мальчика, когда она отгоняла ее от сына.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Сотрудниками СК проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФВоронежская областьВоронежПроисшествия
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