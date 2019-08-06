Власти Рязани рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП мальчика

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Состояние 12-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области, стабильное, ребенок транспортирован в областную детскую больницу, сообщил региональный минздрав.

ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку. Восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана.

"Двенадцатилетнего мальчика из Сасовского межрайонного медицинского центра эвакуировали санитарным транспортом в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой. Он получил многочисленные травмы средней степени тяжести. Состояние стабильное. Направлен под контроль профильных специалистов областного центра", - говорится в сообщении.

Пострадавшего в аварии 38-летнего пациента эвакуировали из Шацкой межрайонной больницы санитарным транспортом медицины катастроф областной клинической больницы, информируют власти. Он получил травмы головы, многочисленные переломы, его состояние оценивается как тяжелое. Пациент направлен под наблюдение профильных специалистов ОКБ.

"Кроме этого, оперированы двое пострадавших 81 года и 35 лет, которые находятся в Шацке и Сасове. Их состояние стабильное. Возможная транспортировка еще одного "тяжелого" пациента 48 лет отложена на завтра", - говорится в сообщении.