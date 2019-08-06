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РИА Новости

В ГД предложили создать группу для расследования вмешательства в выборы

16:30, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру ГД Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета Госдумы, где обсудят создание рабочей группы, которая займётся расследованием возможного вмешательствах в выборы в России извне.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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"Когда устами представителя МИД, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо", - отметил политик.

"В этой связи я сейчас выступаю с инициативой, обращаюсь и к председателю Государственной думы, прежде всего, созвать внеочередное заседание Совета Думы. На этом внеочередном заседании рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займётся изучением всех существующих материалов, а у нас есть возможность изучить эти материалы, о возможных попытках или уже осуществлённых действиях по вмешательству в избирательную кампанию в Российской Федерации, иными словами вмешательства в наши внутренние дела", - заявил Миронов журналистам.

Он подчеркнул, что в эту рабочую группу должны войти представители всех четырёх фракций ГД.
"Следить и спокойно наблюдать за тем, как кто-то пытается манипулировать нашими действиями, либо бездействиями, либо нашими ожиданиями, либо нашими намерениями по решению, за кого голосовать в единый день голосования, мы считаем это недопустимым", - добавил депутат.
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Сергей МироновГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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