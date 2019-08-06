В ГД предложили создать группу для расследования вмешательства в выборы

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил спикеру ГД Вячеславу Володину созвать внеочередное заседание совета Госдумы, где обсудят создание рабочей группы, которая займётся расследованием возможного вмешательствах в выборы в России извне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

"Когда устами представителя МИД, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо", - отметил политик.

"В этой связи я сейчас выступаю с инициативой, обращаюсь и к председателю Государственной думы, прежде всего, созвать внеочередное заседание Совета Думы. На этом внеочередном заседании рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займётся изучением всех существующих материалов, а у нас есть возможность изучить эти материалы, о возможных попытках или уже осуществлённых действиях по вмешательству в избирательную кампанию в Российской Федерации, иными словами вмешательства в наши внутренние дела", - заявил Миронов журналистам.

Он подчеркнул, что в эту рабочую группу должны войти представители всех четырёх фракций ГД.