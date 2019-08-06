"Единая Россия" проведет акцию "Собери ребенка в школу"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в преддверии нового учебного года проведет всероссийскую акцию "Собери ребенка в школу", рассказала координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"В преддверии нового учебного года "Единая Россия" проведет благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Партия совместно с "Молодой гвардией Единой России" (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей", - приводит ее слова пресс-служба партии.

Окунева подчеркнула, что в рамках акции прежде всего будет выяснено число нуждающихся в поддержке семей.

Кроме того, как рассказала координатор партпроекта "Новая школа", член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова, акция "Собери ребенка в школу" не ограничится адресной помощью семьям. По ее словам, к акции будут привлекаться государственные и частные организации, которые помогут школам подготовиться к началу учебного года.

"При участии представителей администрации школ, родительских комитетов, "Молодой гвардии Единой России" проводятся ремонтные работы в общеобразовательных организациях, уборка и озеленение школьных территорий, обеспечение школьных библиотек недостающей литературой, оснащение школьных детских театров инвентарем и декорациями. До конца августа планируется провести приемки школ с обязательным привлечением родительских комитетов. На особом контроле – обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций", – приводит ее слова пресс-служба "Единой России".

В свою очередь председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов отметил, что особое внимание будет уделено школьникам из пострадавших от паводка районов Амурской и Иркутской областей.