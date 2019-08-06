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РИА Новости

"Единая Россия" проведет акцию "Собери ребенка в школу"

16:27, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в преддверии нового учебного года проведет всероссийскую акцию "Собери ребенка в школу", рассказала координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
"В преддверии нового учебного года "Единая Россия" проведет благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Партия совместно с "Молодой гвардией Единой России" (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей", - приводит ее слова пресс-служба партии.
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Окунева подчеркнула, что в рамках акции прежде всего будет выяснено число нуждающихся в поддержке семей.
Кроме того, как рассказала координатор партпроекта "Новая школа", член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова, акция "Собери ребенка в школу" не ограничится адресной помощью семьям. По ее словам, к акции будут привлекаться государственные и частные организации, которые помогут школам подготовиться к началу учебного года.
"При участии представителей администрации школ, родительских комитетов, "Молодой гвардии Единой России" проводятся ремонтные работы в общеобразовательных организациях, уборка и озеленение школьных территорий, обеспечение школьных библиотек недостающей литературой, оснащение школьных детских театров инвентарем и декорациями. До конца августа планируется провести приемки школ с обязательным привлечением родительских комитетов. На особом контроле – обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций", – приводит ее слова пресс-служба "Единой России".
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В свою очередь председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов отметил, что особое внимание будет уделено школьникам из пострадавших от паводка районов Амурской и Иркутской областей.
"Многие семьи с детьми до сих пор находятся в пунктах временного и длительного размещения, все они нуждаются в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках и иных принадлежностях. Наши волонтеры на следующей неделе навестят их и вручат все необходимое для полноценной учебы. Кроме того, мы планируем привлечь к акции сетевые магазины канцелярских принадлежностей, в них будут организованы благотворительные полки, каждый желающий сможет внести свой вклад в формирование школьных наборов для нуждающихся детей", – сообщил Давыдов.
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Ольга ОкуневаДетские вопросыЕдиная РоссияОбщество
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