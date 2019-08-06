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РИА Новости

Российские Ту-142 выполнили тринадцатичасовой полет над Тихим океаном

16:25, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Противолодочный самолет ТУ-142 . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили 13-ти часовой полет над нейтральными водами Тихого океана, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.
"Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сопровождение самолетов Ту-142 осуществляла пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, поднятых в воздух с аэродрома Елизово (Камчатский край). Сообщается, что летчики-истребители встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и сопроводили их в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
"В ходе выполнения 13-ти часового беспосадочного полета самолеты-заправщики Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что полет самолетов морской авиации ТОФ проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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Тихий океанТу-142Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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