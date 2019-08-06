Алтай с высоты птичьего полета

Люди жили на Горном Алтае еще 40 тысяч лет назад. В 1993 году мировой сенсацией стала одна из находок ученых: в ходе раскопок кургана на плато Укок был обнаружен саркофаг с мумией, которая пролежала в горных породах 2500 лет. Сейчас мумия "Алтайской принцессы" или "Принцессы Укоки" находится в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Здесь можно познакомиться с бытом древних племен и жизнью коренных народов Алтая.