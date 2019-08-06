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РИА Новости

Алтай с высоты птичьего полета

16:41, 6 августа 2019
371
Добраться до Республики Алтай стало проще и дешевле. Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", запустила новое направление по маршруту Москва – Горно-Алтайск. Отсюда удобнее всего начать путешествие по одному из самых живописных регионов России. Пассажиры могут сэкономить на перелете, оплачивая только необходимые им услуги. Теперь это самый быстрый и доступный способ попасть на Алтай.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай.
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
1 из 19
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полеты по новому маршруту из Москвы до Горно-Алтайска будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Всего в летнем расписании "Победы" запланировано свыше 120 направлений полетов – на 50% больше летнего сезона прошлого года.

Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
2 из 19

Полеты по новому маршруту из Москвы до Горно-Алтайска будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Всего в летнем расписании "Победы" запланировано свыше 120 направлений полетов – на 50% больше летнего сезона прошлого года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Летать лучше дешево, но не в ущерб безопасности. У российского лоукостера один из самых молодых авиапарков в стране. Средний возраст авиалайнеров- всего 2,3 года. Все рейсы "Победа" выполняет на современных самолётах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя. Сейчас во флоте компании 30 таких самолетов.

Самолет авиакомпании Победа, прибывший в аэропорт Горно-Алтайска
3 из 19

Летать лучше дешево, но не в ущерб безопасности. У российского лоукостера один из самых молодых авиапарков в стране. Средний возраст авиалайнеров- всего 2,3 года. Все рейсы "Победа" выполняет на современных самолётах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя. Сейчас во флоте компании 30 таких самолетов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Платной ручной клади в "Победе" не существует. Все место на багажных полках в салоне самолета компания распределила для бесплатной ручной клади. Таким образом, каждый пассажир может безопасно и гарантированно разместить в салоне любое количество вещей любого веса, но все вещи должны вместе поместиться в калибратор с габаритами 36Х30Х27 см. Иначе кому-то не хватит места. Чемоданы и крупногабаритный груз нужно сдать в багаж.

Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
4 из 19

Платной ручной клади в "Победе" не существует. Все место на багажных полках в салоне самолета компания распределила для бесплатной ручной клади. Таким образом, каждый пассажир может безопасно и гарантированно разместить в салоне любое количество вещей любого веса, но все вещи должны вместе поместиться в калибратор с габаритами 36Х30Х27 см. Иначе кому-то не хватит места. Чемоданы и крупногабаритный груз нужно сдать в багаж.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

От Москвы до Горно-Алтайска 3 тысячи километров, перелет займет чуть более 4 часов. Все рейсы вылетают из столицы ночью, пересекают несколько часовых поясов и приземляются рано утром. Обратный вылет - утром. Кстати, авиакомпания "Победа" признана самым пунктуальным крупнейшим авиаперевозчиком Внуково по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов. Показатель пунктуальности составил 94,1%.

Вид на Горно-Алтайск из самолета авиакомпании Победа
5 из 19

От Москвы до Горно-Алтайска 3 тысячи километров, перелет займет чуть более 4 часов. Все рейсы вылетают из столицы ночью, пересекают несколько часовых поясов и приземляются рано утром. Обратный вылет - утром. Кстати, авиакомпания "Победа" признана самым пунктуальным крупнейшим авиаперевозчиком Внуково по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов. Показатель пунктуальности составил 94,1%.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российские пассажиры предпочитают летать дешевле, но чаще. Свободных мест в самолетах на рейсах лоукостера практически не остается. Средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 96%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска
6 из 19

Российские пассажиры предпочитают летать дешевле, но чаще. Свободных мест в самолетах на рейсах лоукостера практически не остается. Средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 96%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Горно-Алтайске нет железной дороги. Поэтому аэропорт является важнейшим объектом инфраструктуры республики. Авиасообщение сильно влияет на развитие экономики региона, ее транспортную доступность. Из столицы Республики Алтай проще всего добраться до самых красивых мест Алтая. Другие аэропорты находятся на приличном расстоянии - в Барнауле (260 километров) и Новосибирске (450 километров). А железная дорога заканчивается в Бийске, до которого из Горно-Алтайска - порядка 100 километров.

Здание аэропорта Горно-Алтайска, куда прибыл первый рейс авиакомпании Победа из Москвы
7 из 19

В Горно-Алтайске нет железной дороги. Поэтому аэропорт является важнейшим объектом инфраструктуры республики. Авиасообщение сильно влияет на развитие экономики региона, ее транспортную доступность. Из столицы Республики Алтай проще всего добраться до самых красивых мест Алтая. Другие аэропорты находятся на приличном расстоянии - в Барнауле (260 километров) и Новосибирске (450 километров). А железная дорога заканчивается в Бийске, до которого из Горно-Алтайска - порядка 100 километров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Четвертую часть территории Республики Алтай занимают заповедники и национальные парки, что делает регион идеальным местом для экотуризма. Столица региона расположена в долине рек Майма и Улалушка, окружена холмами отрога хребта Иолго, покрытыми темнохвойной тайгой.

Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
8 из 19

Четвертую часть территории Республики Алтай занимают заповедники и национальные парки, что делает регион идеальным местом для экотуризма. Столица региона расположена в долине рек Майма и Улалушка, окружена холмами отрога хребта Иолго, покрытыми темнохвойной тайгой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Алтай часто называют Сибирской Швейцарией: живописные пейзажи и чистые горные озера оправдывают такое сравнение. И, конечно же, алтайские вершины удивительно схожи со швейцарскими Альпами.

Всесезонный курорт Манжерок в Республике Алтай
9 из 19

Алтай часто называют Сибирской Швейцарией: живописные пейзажи и чистые горные озера оправдывают такое сравнение. И, конечно же, алтайские вершины удивительно схожи со швейцарскими Альпами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это место нашей встречи — Манжерок" - пела Эдита Пьеха в 1966 году. Песня была написана к молодежному фестивалю советско-монгольской дружбы и восхваляла алтайские красоты и взаимовыручку народов. Озеро Манжерок и одноименное село расположены недалеко от Горно-Алтайска. Отдохнуть на небольшое пресноводное озеро приезжает много туристов и местных жителей. Секрет притяжения прост: летом вода в озере нагревается до комфортных 24 градусов по Цельсию. А в жару на озере можно увидеть настоящий ковер из цветущих лилий.

Озеро на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
10 из 19

"Это место нашей встречи — Манжерок" - пела Эдита Пьеха в 1966 году. Песня была написана к молодежному фестивалю советско-монгольской дружбы и восхваляла алтайские красоты и взаимовыручку народов. Озеро Манжерок и одноименное село расположены недалеко от Горно-Алтайска. Отдохнуть на небольшое пресноводное озеро приезжает много туристов и местных жителей. Секрет притяжения прост: летом вода в озере нагревается до комфортных 24 градусов по Цельсию. А в жару на озере можно увидеть настоящий ковер из цветущих лилий.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Рядом с озером у подножия горы Малая Синюха расположен круглогодичный курортный комплекс "Манжерок". План развития курорта – один из крупнейших инвестпроектов в области туризма и рекреации на территории России. Зимой курорт функционирует как горнолыжный курорт, где гости также могут покататься на снегоходах и коньках. Летом комплекс притягивает любителей экстрима, прогулок на лошадях и трекинга.

Отдыхающие в кресле подъемника на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
11 из 19

Рядом с озером у подножия горы Малая Синюха расположен круглогодичный курортный комплекс "Манжерок". План развития курорта – один из крупнейших инвестпроектов в области туризма и рекреации на территории России. Зимой курорт функционирует как горнолыжный курорт, где гости также могут покататься на снегоходах и коньках. Летом комплекс притягивает любителей экстрима, прогулок на лошадях и трекинга.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Республика Алтай богата легендами и преданиями. Покровительницей и матерью Алтая называют Золотую Бабу. По легенде, в древние времена она спасла все свое племя от сильного потопа, приведя его жить на Алтай. И теперь Золотая Баба охотно покровительствует влюбленным. Она дарит мужчинам силу духа и мужество, а женщинам - мудрость, красоту и много детей. .

Отдыхающие возле статуи Золотая баба - достопримечательности всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
12 из 19

Республика Алтай богата легендами и преданиями. Покровительницей и матерью Алтая называют Золотую Бабу. По легенде, в древние времена она спасла все свое племя от сильного потопа, приведя его жить на Алтай. И теперь Золотая Баба охотно покровительствует влюбленным. Она дарит мужчинам силу духа и мужество, а женщинам - мудрость, красоту и много детей. .

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Катунь - самая полноводная река Горного Алтая и еще один бренд региона. Река начинается на склоне горы Бeлуxa и активно подпитывается ледниками. Десятки порогов, перекатов и сильное течение привлекают любителей рафтинга. Много интересного в долине Катуни находят и обычные туристы, здесь настоящее изобилие природных и археологических памятников.

Туристы сплавляются по реке Катунь в Алтайском крае
13 из 19

Катунь - самая полноводная река Горного Алтая и еще один бренд региона. Река начинается на склоне горы Бeлуxa и активно подпитывается ледниками. Десятки порогов, перекатов и сильное течение привлекают любителей рафтинга. Много интересного в долине Катуни находят и обычные туристы, здесь настоящее изобилие природных и археологических памятников.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Катунь называют хозяйкой Алтая. Длина реки - 700 километров, а перепад высот воды достигает двух километров. Незабываемые пейзажи в долинах можно встретить осенью, когда река становится необычайно яркого бирюзового цвета.

Река Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
14 из 19

Катунь называют хозяйкой Алтая. Длина реки - 700 километров, а перепад высот воды достигает двух километров. Незабываемые пейзажи в долинах можно встретить осенью, когда река становится необычайно яркого бирюзового цвета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Алтаю предрекают бум туризма. Поток путешественников, которые приезжают сюда со всего мира, стабильно растет. В 2018 году этот показатель достиг 2 миллионов человек. В этом году ожидается еще больше отдыхающих. В регионе активно развивается инфраструктура, гостиничные, спортивные и ресторанные комплексы, пляжи.

Отдыхающие на пляже развлекательного комплекса Рублевка в Чемальском районе Республики Алтай
15 из 19

Алтаю предрекают бум туризма. Поток путешественников, которые приезжают сюда со всего мира, стабильно растет. В 2018 году этот показатель достиг 2 миллионов человек. В этом году ожидается еще больше отдыхающих. В регионе активно развивается инфраструктура, гостиничные, спортивные и ресторанные комплексы, пляжи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Еще одно удивительное место, с которым связано много легенд - Остров Патмос. По преданию, евангелисту Иоанну в видении явились два парящих над водой храма: один – в Средиземном море, а второй – в предгорьях Алтая. Отсюда и одинаковые названия. Добраться на остров можно по подвесному мосту через реку Катунь.

Пешеходный мост на остров Патмос Чемальского района Республики Алтай
16 из 19

Еще одно удивительное место, с которым связано много легенд - Остров Патмос. По преданию, евангелисту Иоанну в видении явились два парящих над водой храма: один – в Средиземном море, а второй – в предгорьях Алтая. Отсюда и одинаковые названия. Добраться на остров можно по подвесному мосту через реку Катунь.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря Фелофеей в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос. На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Это одно из самых популярных мест для паломников в районе.

Образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос Чемальского района Республики Алтай
17 из 19

Образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря Фелофеей в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос. На острове расположен женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Это одно из самых популярных мест для паломников в районе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Миниатюрный каменный грот-вертеп, украшенный фреской на тему Рождества Христова, в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос.

Миниатюрный каменный грот-вертеп, украшенный фреской на тему Рождества Христова в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос Чемальского района Республики Алтай
18 из 19

Миниатюрный каменный грот-вертеп, украшенный фреской на тему Рождества Христова, в Иоанно-Богословском скиту на острове Патмос.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Люди жили на Горном Алтае еще 40 тысяч лет назад. В 1993 году мировой сенсацией стала одна из находок ученых: в ходе раскопок кургана на плато Укок был обнаружен саркофаг с мумией, которая пролежала в горных породах 2500 лет. Сейчас мумия "Алтайской принцессы" или "Принцессы Укоки" находится в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Здесь можно познакомиться с бытом древних племен и жизнью коренных народов Алтая.

Экспозиция национального музея республики Алтай им. А. В. Анохина в Горно-Алтайске
19 из 19

Люди жили на Горном Алтае еще 40 тысяч лет назад. В 1993 году мировой сенсацией стала одна из находок ученых: в ходе раскопок кургана на плато Укок был обнаружен саркофаг с мумией, которая пролежала в горных породах 2500 лет. Сейчас мумия "Алтайской принцессы" или "Принцессы Укоки" находится в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина. Здесь можно познакомиться с бытом древних племен и жизнью коренных народов Алтая.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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