В Южной Осетии рассказали, сколько граждан страны имеют российские паспорта

ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Девяносто пять процентов граждан Южной Осетии имеют российские паспорта, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Процентов 95 граждан Южной Осетии являются гражданами РФ. Это не то, что правильно, это необходимо", - заявил Бибилов журналистам.

Он напомнил, что, имея российские паспорта, жители Южной Осетии могут решать свои насущные проблемы, получать образование, передвигаться по миру. Кроме того, наличие российских паспортов "говорит о том, что осетины Россию всегда считали своей исторической родиной", считает президент.

"Осетия как единое государство вошла в Российскую империю в 1774 году. Только через десятилетия, в 1801 году первое княжество грузинское тоже вошло в Российскую империю", - напомнил он.