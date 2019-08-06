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РИА Новости

В Южной Осетии рассказали, сколько граждан страны имеют российские паспорта

16:13, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 авг - РИА Новости. Девяносто пять процентов граждан Южной Осетии имеют российские паспорта, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Процентов 95 граждан Южной Осетии являются гражданами РФ. Это не то, что правильно, это необходимо", - заявил Бибилов журналистам.
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Он напомнил, что, имея российские паспорта, жители Южной Осетии могут решать свои насущные проблемы, получать образование, передвигаться по миру. Кроме того, наличие российских паспортов "говорит о том, что осетины Россию всегда считали своей исторической родиной", считает президент.
"Осетия как единое государство вошла в Российскую империю в 1774 году. Только через десятилетия, в 1801 году первое княжество грузинское тоже вошло в Российскую империю", - напомнил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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