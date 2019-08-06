Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после незаконной акции

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Перовский суд Москвы зарегистрировал иск столичной прокуратуры, потребовавшей лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг с малолетним сыном. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Перовского суда Москвы.

Там отметили, что сейчас дело передали судье, затем будет решаться вопрос о принятии иска к рассмотрению и назначении даты.

Не согласованный с властями митинг прошел в центре Москвы 27 июля. Супружеская пара пришла на него с годовалым сыном, причем во время акции передала его другому человеку. Это, как считает прокуратура, "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".