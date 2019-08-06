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РИА Новости

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после незаконной акции

16:11, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Перовский суд Москвы зарегистрировал иск столичной прокуратуры, потребовавшей лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг с малолетним сыном. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Перовского суда Москвы.
Там отметили, что сейчас дело передали судье, затем будет решаться вопрос о принятии иска к рассмотрению и назначении даты.
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Не согласованный с властями митинг прошел в центре Москвы 27 июля. Супружеская пара пришла на него с годовалым сыном, причем во время акции передала его другому человеку. Это, как считает прокуратура, "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".
Таким образом, заявили в надзорном ведомстве, супруги, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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