Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

"Индия проинформировала своих близких партнеров, в том числе Россию, об этих шагах", - сказал посол.

Он уточнил, что это было сделано "как в Нью-Дели, так и в Москве".

Накануне президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. Во вторник законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (Лок сабха).

Особый статус региона закреплен в статье 370 конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.