Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
"Индия проинформировала своих близких партнеров, в том числе Россию, об этих шагах", - сказал посол.
Он уточнил, что это было сделано "как в Нью-Дели, так и в Москве".
Накануне президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент. Во вторник законопроект будет рассмотрен в нижней палате парламента (Лок сабха).
Особый статус региона закреплен в статье 370 конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.