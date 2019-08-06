Самолет с тур-командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании

СТОКГОЛЬМ, 6 авг - РИА Новости. Самолет с менеджментом американской певицы Pink на борту загорелся при посадке в аэропорту города Тирструп в Дании, сообщает издание DR со ссылкой на организаторов концерта.
В момент инцидента на борту частного самолета Cessna 560XL находились десять человек, никто из них не пострадал. Самой певицы в самолете не было. Самолет совершал рейс из Осло, где накануне состоялся концерт Pink.
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Bo Amstrup Частный самолет певицы Пинк экстренно сел в Орхусском аэропорту города Тирструп в Дании. 6 августа 2019
Частный самолет певицы Пинк экстренно сел в Орхусском аэропорту города Тирструп в Дании. 6 августа 2019
Поскольку никто из пассажиров не пострадал, концерт отменен не будет. "Мы ожидаем, что концерт пройдет как и было запланировано", - заявил представитель компании-организатора концерта Клаус Висбю (Claus Visbye).