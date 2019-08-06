Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T16:05Z
https://ria.ru/20190806/1557222143.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:192:2962:1858_1036x0_80_0_0_3b9d53e847365791d25b5c93e06e478d.jpg
РИА Новости

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

16:05, 6 августа 2019
4221
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский назвал двух главных кандидатов на пост главы украинского правительства.
"В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - заявил он в интервью РБК.
Дмитрий Разумков
3 августа, 14:38
"Слуга народа" выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Юрий Витренко занимает пост исполнительного директора "Нафтогаза", а Алексей Гончарук – заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам.
Ранее член партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что считает лучшим кандидатом на пост премьер-министра главу Офиса президента Украины Андрея Богдана. Помимо этого, СМИ также называли в числе возможных кандидатов представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, главу наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айвараса Абромавичуса, секретаря Совета Безопасности Александра Данилюка и главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.
По словам самого президента Украины Владимира Зеленского, новый глава правительства должен быть не политиком, а профессиональным экономистом.
Президент Украины Владимир Зеленский
30 июля, 19:24
Зеленский назначил своим советником владельца сети частных клиник
3384007
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеАндрей КоболевИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слушайте Беню - хозяин знает что говорит...
6 августа, 16:11
Владимир Белогорский
1221011
Рекомендуем
Ситуация Нарынском районе недалеко от джайлоо Солтон-Сары, вокруг китайской компании Zhong Ji Mining
В Киргизии завели дело после драки жителей с работниками китайской компании
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
АЗС в Киеве
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Лента
новостей
Игорь Коломойский
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
В Южной Осетии рассказали, сколько граждан страны имеют российские паспорта
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот во время тактических учений
В ЛНР прокомментировали назначение нового командующего операцией в Донбассе
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал слова Коломойского о переговорах по работе
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, заявили в Раде
Здание посольства РФ в Эстонии
Посольство России оценило решение Эстонии по паспортам для жителей Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния