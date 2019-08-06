Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский назвал двух главных кандидатов на пост главы украинского правительства.
"В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - заявил он в интервью РБК.
Юрий Витренко занимает пост исполнительного директора "Нафтогаза", а Алексей Гончарук – заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам.
Ранее член партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что считает лучшим кандидатом на пост премьер-министра главу Офиса президента Украины Андрея Богдана. Помимо этого, СМИ также называли в числе возможных кандидатов представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, главу наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айвараса Абромавичуса, секретаря Совета Безопасности Александра Данилюка и главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.
По словам самого президента Украины Владимира Зеленского, новый глава правительства должен быть не политиком, а профессиональным экономистом.