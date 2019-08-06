S7 расследует инцидент с самолетом, сбившим фонари в "Домодедово"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Авиакомпания S7 проводит расследование после повреждения самолетом фонарей в московском аэропорту "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил , что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол. По данным издания, были разбиты пять осветительных приборов.

"Действительно, 5 августа при взлете самолет Boeing 737-800 повредил фонари освещения ВПП. Лайнер благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя. На послеполетном осмотре экипажем были обнаружены повреждения покрышек колес основных опор шасси", - сказала собеседница агентства.

"Обратный рейс был задержан в связи с работой технического персонала по их замене. Причины выясняются, проводится расследование", - добавила она.