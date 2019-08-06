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РИА Новости

Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле

16:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЧернобыль
Чернобыль
© РИА Новости / Андрей Александров
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Чернобыль. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Туристы, соблюдающие правила посещения чернобыльской зоны отчуждения, ничем не рискуют: с точки зрения радиационного облучения визит туда будет не опаснее посещения рентгенологического кабинета, заявила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала.
Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
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"Человек, который примет участие в этой экскурсии, получит примерную дозу, которая будет сопоставима с флюорографией или же с длительным перелетом из Москвы до Владивостока", - сказала эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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