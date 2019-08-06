Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Туристы, соблюдающие правила посещения чернобыльской зоны отчуждения, ничем не рискуют: с точки зрения радиационного облучения визит туда будет не опаснее посещения рентгенологического кабинета, заявила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала.

Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.

"Человек, который примет участие в этой экскурсии, получит примерную дозу, которая будет сопоставима с флюорографией или же с длительным перелетом из Москвы до Владивостока", - сказала эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов.