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РИА Новости
Культура

Лана Дель Рей записала песню для фильма Гильермо дель Торо

17:31, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Anne-Christine PoujoulatПевица Лана Дель Рей
Певица Лана Дель Рей
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей записала песню для фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", продюсером которого выступил режиссер Гильермо дель Торо. Об этом она сообщила в Твиттере.
"Рада поделиться с вами новой обложкой "Season Of The Witch" для фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", который выйдет в кинотеатрах уже в эту пятницу и который создал Гильермо дель Торо вместе с режиссером Андре Овредалом", - написала Лана Дель Рей.
Season Of The Witch - кавер-версия композиции шотландского музыканта Донована. Первый раз новую песню можно было услышать в тизере фильма.
В российском прокате фильм "Страшные истории для рассказа в темноте" появится 8 августа.
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