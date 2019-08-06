Лана Дель Рей записала песню для фильма Гильермо дель Торо

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей записала песню для фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", продюсером которого выступил режиссер Гильермо дель Торо. Об этом она сообщила в Твиттере.

Excited for you to see this amazing film and to share my new cover of Season Of The Witch for the upcoming #scarystoriesmovie in theaters this Friday, produced by Guillermo del Toro @ReadlGDT and Director, Andre Ovredal @Filmtroll



Can’t wait to give Guillermo his star tomorrow!! pic.twitter.com/icnAJ8uTMz — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 5 августа 2019 г.

"Рада поделиться с вами новой обложкой "Season Of The Witch" для фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", который выйдет в кинотеатрах уже в эту пятницу и который создал Гильермо дель Торо вместе с режиссером Андре Овредалом", - написала Лана Дель Рей.

Season Of The Witch - кавер-версия композиции шотландского музыканта Донована. Первый раз новую песню можно было услышать в тизере фильма.