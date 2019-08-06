Французский самолет провел разведку в районе Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

"Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции, с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Керченского моста", - сообщает PlaneRadar в своем Twitter. По данным ресурса, полет проходил в 14.00 мск.

Breguet Atlantique — самолет военно-морских сил дальнего радиуса действия, принятый на вооружение стран НАТО в 1964 году. Может использоваться в качестве патрульного или противолодочного самолета. Atlantique 2 — это обновленная версия Breguet Br.1150 Atlantique, разработанная для нужд ВМС Франции.

В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.