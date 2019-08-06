Французский самолет провел разведку в районе Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
"Патрульный противолодочный самолет Breguet Atlantique ATL2 ВМС Франции, с бортовым номером 27, позывной FNY5110, производит разведывательный полет в районе Керченского моста", - сообщает PlaneRadar в своем Twitter. По данным ресурса, полет проходил в 14.00 мск.
14:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 августа 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт #Breguet #Atlantique #ATL2, ВМС Франции🇫🇷, с бортовым номером 27, позывной #FNY5110, производит разведывательный полёт в районе Керченского🇷🇺 моста. pic.twitter.com/FvYIk8CwNE
Breguet Atlantique — самолет военно-морских сил дальнего радиуса действия, принятый на вооружение стран НАТО в 1964 году. Может использоваться в качестве патрульного или противолодочного самолета. Atlantique 2 — это обновленная версия Breguet Br.1150 Atlantique, разработанная для нужд ВМС Франции.
В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.