Жительница Владивостока обманом вызвала реанимацию для собаки

ВЛАДИВОСТОК , 6 авг — РИА Новости. Жительница Владивостока вызвала реанимацию для своей собаки, рассказали РИА Новости в департаменте здравоохранения Приморья.
"Женщина обратилась в скорую с тем, что ребенок задыхается, что теряет сознание. К ней отправили реанимационную бригаду, а выяснилось, что у нее собака плохо дышит", — сказал собеседник.
По его словам, чтобы отправить к женщине врачей, диспетчеру пришлось снять с другого вызова реанимационную бригаду.
Когда медики приехали и обнаружили, что детей в квартире нет, они сообщили об этом в диспетчерскую.
По словам собеседника РИА Новости, пока не ясно, понесет ли женщина какое-либо наказание.