В ООН озабочены решением Италии ввести штрафы для спасающих мигрантов судов

ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) серьезно озабочено решением Италии на законодательном уровне закрепить штрафы для судов и капитанов, которые спасают мигрантов в Средиземном море, заявил журналистам во вторник официальный представитель УВКБ ООН Чарли Яксли.

Согласно одобренным парламентом страны изменениям, теперь штрафы для частных судов, которые занимаются спасением людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, будут повышены до 1 миллиона евро, а суда будут автоматически конфискованы.

"УВКБ ООН вновь отмечает, что введение финансовых или других штрафов для капитанов кораблей может подорвать деятельность частных судов по спасению на море, в то время как государства Европы в большинстве отказались от проведения спасательных операций в Средиземном море. НПО играют бесценную роль в спасании жизней беженцев и мигрантов, которые предпринимают опасные попытки пересечь море и достигнуть Европы. Та приверженность и человечность, которые мотивируют НПО на такую деятельность, не должны расцениваться как преступление или стигматизироваться", - заявил Яксли.