Польские СМИ узнали о планах военных отказаться от МиГ-29

ВАРШАВА, 6 авг - РИА Новости. Польская армия, вероятно, откажется от дальнейшего использования истребителей МиГ-29 и столкнется с нехваткой боевых самолетов, пишет издание Польская армия, вероятно, откажется от дальнейшего использования истребителей МиГ-29 и столкнется с нехваткой боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna

По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

"Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты Миг-29 не вернутся уже к службе в Войске польском", - говорится в сообщении. Эксперты издания оценивают возможность отказа польских ВВС от МиГ-29 в 90%.

Недавно Польская группа вооружений прокомментировала информацию о том, что один из пилотов МиГ-29 погиб из-за неисправности катапультного кресла. По данным компании, в 2011 году были допущены ошибки на стадии проектирования детали для кресла, которые не были обнаружены в процессе проверки и внедрения деталей в производство. Несмотря на это, причины катастрофы официально пока не названы, а полеты МиГ-29 до настоящего времени запрещены.

Проблема также заключается в том, что каждый последующий месяц без полетов уменьшает количество летчиков, имеющих допуск на пилотирование конкретного типа самолета, что увеличивает время, необходимое для восстановления боевой готовности ВВС. В текущем году, например, не проводились боевые стрельбы МиГ-29, которые обычно проходили весной.

По данным газеты, проблемы у ВВС Польше имеются также с американскими самолетами F-16. "В боевой готовности находится всего 20% из 48 американских истребителей F-16, которыми мы располагаем", - пишет издание со ссылкой на неофициальные источники.