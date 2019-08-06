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РИА Новости

Польские СМИ узнали о планах военных отказаться от МиГ-29

15:36, 6 августа 2019
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
ВАРШАВА, 6 авг - РИА Новости. Польская армия, вероятно, откажется от дальнейшего использования истребителей МиГ-29 и столкнется с нехваткой боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.
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"Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты Миг-29 не вернутся уже к службе в Войске польском", - говорится в сообщении. Эксперты издания оценивают возможность отказа польских ВВС от МиГ-29 в 90%.
Недавно Польская группа вооружений прокомментировала информацию о том, что один из пилотов МиГ-29 погиб из-за неисправности катапультного кресла. По данным компании, в 2011 году были допущены ошибки на стадии проектирования детали для кресла, которые не были обнаружены в процессе проверки и внедрения деталей в производство. Несмотря на это, причины катастрофы официально пока не названы, а полеты МиГ-29 до настоящего времени запрещены.
Проблема также заключается в том, что каждый последующий месяц без полетов уменьшает количество летчиков, имеющих допуск на пилотирование конкретного типа самолета, что увеличивает время, необходимое для восстановления боевой готовности ВВС. В текущем году, например, не проводились боевые стрельбы МиГ-29, которые обычно проходили весной.
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По данным газеты, проблемы у ВВС Польше имеются также с американскими самолетами F-16. "В боевой готовности находится всего 20% из 48 американских истребителей F-16, которыми мы располагаем", - пишет издание со ссылкой на неофициальные источники.
Для замещения МиГ-29 Польша намерена купить американские истребители F-35 и ведет по этому поводу активные переговоры с США. Тем не менее быстро решить вопрос нехватки истребителей не удастся. "Быстрого выхода из ситуации нет, потому что даже если мы купим новые машины, их поставка займет не менее нескольких лет. Позже понадобится еще время на достижение боевой готовности", - констатирует издание.
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F-16МиГ-29F-35ПольшаСШАВаршаваВ мире
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