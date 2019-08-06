Эксперты не советуют туристам в Чернобыле пить водку "для дезактивации"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Чернобыльские" туристы, намеревающиеся во время посещения зоны отчуждения употреблять спиртные напитки в целях защиты организма от радиации, будут тем самым создавать риски для своей безопасности, заявили российские специалисты, выступившие во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Туристам в чернобыльской зоне достаточно соблюдать правила поведения во время экскурсий и ходить только по специально установленным маршрутам, отметила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала. "Водки никакой с собой брать не надо", - сказала она.

"Мы хорошо знаем слова песни - "Столичная" очень хороша от стронция", - добавил главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра Владимир Клочков. Он напомнил, что если в первые дни после чернобыльской аварии в 1986 году ликвидаторам выдавали сухое вино, то потом там ввели "сухой закон", потому что начались различные происшествия, в том числе автомобильные аварии.

"С этой точки зрения на экскурсии с собой алкоголь брать не надо. Можно свалиться с высоты, можно куда-то забраться, и обрушатся конструкции", - отметил Клочков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов.