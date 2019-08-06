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РИА Новости

Эксперты не советуют туристам в Чернобыле пить водку "для дезактивации"

15:35, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. "Чернобыльские" туристы, намеревающиеся во время посещения зоны отчуждения употреблять спиртные напитки в целях защиты организма от радиации, будут тем самым создавать риски для своей безопасности, заявили российские специалисты, выступившие во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Туристам в чернобыльской зоне достаточно соблюдать правила поведения во время экскурсий и ходить только по специально установленным маршрутам, отметила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала. "Водки никакой с собой брать не надо", - сказала она.
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"Мы хорошо знаем слова песни - "Столичная" очень хороша от стронция", - добавил главный научный сотрудник отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра Владимир Клочков. Он напомнил, что если в первые дни после чернобыльской аварии в 1986 году ликвидаторам выдавали сухое вино, то потом там ввели "сухой закон", потому что начались различные происшествия, в том числе автомобильные аварии.
"С этой точки зрения на экскурсии с собой алкоголь брать не надо. Можно свалиться с высоты, можно куда-то забраться, и обрушатся конструкции", - отметил Клочков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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"Бизнес прежде всего". Украинский эксперт о туристах в Чернобыльской зонеВ Чернобыльской зоне отчуждения будет создан зеленый коридор для туристов. В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин прокомментировал это решение украинского президента.
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