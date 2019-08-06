В Кабуле два человека погибли в результате взрыва

По данным телеканала, взрыв прогремел в Кабуле во вторник днем. Как сообщил представитель министерства Настран Рахими, в действие была приведена взрывчатка, установленная на велосипеде. Сообщается, что целью взрыва был автомобиль службы по борьбе с распространением наркотиков.