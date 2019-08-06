Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T15:31Z
https://ria.ru/20190806/1557219642.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155511/16/1555111611_0:161:3354:2048_1036x0_80_0_0_9c473cac99f3ebedd4df8e7275d36d38.jpg
РИА Новости

В Кабуле два человека погибли в результате взрыва

15:31, 6 августа 2019
144
© AP PhotoМесто взрыва в Кабуле
Место взрыва в Кабуле
© AP Photo
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные МВД страны.
По данным телеканала, взрыв прогремел в Кабуле во вторник днем. Как сообщил представитель министерства Настран Рахими, в действие была приведена взрывчатка, установленная на велосипеде. Сообщается, что целью взрыва был автомобиль службы по борьбе с распространением наркотиков.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Кабул
3 августа, 12:18
В Кабуле заявили о роли правительства в решении о выводе сил США
101100
Обсудить 0
Кабул (город)В мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военсовет Судана распустят в течение месяца
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии назвал условия нормализации отношений с Грузией
Лента
новостей
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
Польские СМИ узнали о планах военных отказаться от МиГ-29
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем США выходят из договоров об ограничении вооружений
Палатка лагеря
В детском палаточном лагере на Ямале нашли нарушения
Сотрудники МЧС РФ прибыли для ликвидации лесных пожаров в Якутии
На Урале шестые сутки ищут мужчину с младенцем из перевернувшейся лодки
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал вступление Китая в новый договор вместо ДРСМД "нереальным"
Лошадь
Суд Барнаула рассмотрит дело конюха, по вине которого пострадал подросток
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
Боевики обстреляли несколько деревень на севере сирийской провинции Хама
Рабочий в карьере
В Конго шесть старателей погибли в карьере по добыче золота
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
Эксперты не советуют туристам в Чернобыле пить водку "для дезактивации"
Взрыв на военном складе под Ачинском
СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния