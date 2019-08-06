В Кабуле два человека погибли в результате взрыва

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные МВД страны.
По данным телеканала, взрыв прогремел в Кабуле во вторник днем. Как сообщил представитель министерства Настран Рахими, в действие была приведена взрывчатка, установленная на велосипеде. Сообщается, что целью взрыва был автомобиль службы по борьбе с распространением наркотиков.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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