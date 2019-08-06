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РИА Новости

В Астрахани выписали из больницы всех моряков с иранского судна

15:29, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханские врачи выписали из больницы всех моряков с иранского судна, госпитализированных в конце июля с подозрением на вирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель больницы.
Вечером 29 июля экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Были госпитализированы 10 человек. Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция.
По словам собеседника агентства, в конце прошлой недели врачи выписали трех человек, у остальных подтвердилась кишечно-вирусная инфекция. "К настоящему времени все моряки выписаны", - сказал он.
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