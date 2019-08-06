В Астрахани выписали из больницы всех моряков с иранского судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханские врачи выписали из больницы всех моряков с иранского судна, госпитализированных в конце июля с подозрением на вирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель больницы.

Вечером 29 июля экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Были госпитализированы 10 человек. Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция.