СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском

Взрыв на военном складе под Ачинском

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.

Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, прошла эвакуация. Однако специалисты не прогнозируют новой волны детонации боеприпасов на территории военного склада, радиус опасной зоны могут сократить до семи километров.

МЧС разрешило жителям Ачинского района Красноярского края вернуться домой.

Люди, эвакуированные в Красноярск, могут вернуться на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала в среду в 11:00 (07:00 мск).

Ачинск находится примерно в 15 километрах от арсенала.

"В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят", - отметил мэр города Илай Ахметов.

По его словам, дороги на Ачинск уже свободны для проезда.

Вместе с тем жители поселка Каменка пока ожидают разрешения на возвращение. Там продолжаются работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов.

Накануне днем на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что, по предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.