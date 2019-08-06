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РИА Новости

СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском

15:27, 6 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, прошла эвакуация. Однако специалисты не прогнозируют новой волны детонации боеприпасов на территории военного склада, радиус опасной зоны могут сократить до семи километров.
МЧС разрешило жителям Ачинского района Красноярского края вернуться домой.
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Губернатор Красноярского края рассказал о ситуации после взрывов на складеО том, что происходит сейчас в поселке Каменка близ военного склада, где накануне произошел пожар со взрывами, рассказал в интервью радио Sputnik губернатор Красноярского края Александр Усс.
Люди, эвакуированные в Красноярск, могут вернуться на специально оборудованной для них электричке с красноярского вокзала в среду в 11:00 (07:00 мск).
Ачинск находится примерно в 15 километрах от арсенала.
"В течение получаса-часа вернутся в свои дома в Ачинске. Уже едут из Большого Улуя... Из Красноярска также всех доставят", - отметил мэр города Илай Ахметов.
По его словам, дороги на Ачинск уже свободны для проезда.
Вместе с тем жители поселка Каменка пока ожидают разрешения на возвращение. Там продолжаются работы по обследованию территории на наличие взрывных предметов.
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Накануне днем на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что, по предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.
СК возбудил уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
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