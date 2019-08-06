Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T15:24Z
https://ria.ru/20190806/1557219297.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/09/1556790955_0:298:3034:2004_1036x0_80_0_0_3d1f62d2b177a6993d6838da092742f9.jpg
РИА Новости

В детском палаточном лагере на Ямале нашли нарушения

15:24, 6 августа 2019
112
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкПалатка лагеря
Палатка лагеря
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Палатка лагеря . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Прокурор Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе проверки обнаружил детский палаточный лагерь, система обогрева которого могла привести к пожару, сообщает во вторник прокуратура региона.
Надзорное ведомство озвучило результаты проверки детских оздоровительных учреждений в округе. В частности, два палаточных лагеря не соблюдали требования пожарной безопасности.
Палаточный лагерь
Вчера, 08:57
На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
"Прокурором Тазовского района установлено, что дети, пребывающие в палаточном лагере "Ясавэй", расселены в вагончики, имеющие системы подогрева напольного покрытия. Между тем в двух вагончиках данное покрытие имело следы плавления, что свидетельствовало о ненадлежащей работе системы и угрозе возгорания", - заявили в прокуратуре ЯНАО.
Детей переселили из указанных вагончиков, решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности организаторов отдыха, отметили в надзорном органе.
Еще одно нарушение было выявлено в лагере "Северные просторы" в Приуральском районе, который расположен в лесном массиве, где, несмотря на действовавший особый пожароопасный режим, разводили костры. Кроме того, лагерь был плохо обеспечен средствами тушения. По данным фактам назначена служебная проверка.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело.
Столовая
5 августа, 15:45
Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил
000000
Обсудить 1
Ямало-Ненецкий АОРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
Эксперты не советуют туристам в Чернобыле пить водку "для дезактивации"
РИА
Новости
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Мать троих детей обратилась в ЕСПЧ, оставшись одна в недострое под Пермью
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 6 августа 2019
Путин посетил новый корпус "Школа" в центре "Сириус"
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии назвал условия нормализации отношений с Грузией
Лента
новостей
Место взрыва в Кабуле
В Кабуле два человека погибли в результате взрыва
Автомобиль Следственного комитета России
В Коми двое детей утонули во время рыбалки
Электричка на Украине
В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбасс
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия не будет нигде размещать оружие первой, заявил Патрушев
Полиция на месте преступления
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп заявил, что США занимают очень прочную позицию в финансовом отношении
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Воронежской области собака загрызла годовалого ребенка
Капельницы
В Астрахани выписали из больницы всех моряков с иранского судна
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем США выходят из договоров об ограничении вооружений
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В "Домодедово" рассказали подробности инцидента с самолетом, сбившим фонари
Взрыв на военном складе под Ачинском
СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния