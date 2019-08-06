В детском палаточном лагере на Ямале нашли нарушения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Прокурор Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе проверки обнаружил детский палаточный лагерь, система обогрева которого могла привести к пожару, сообщает во вторник прокуратура региона.

Надзорное ведомство озвучило результаты проверки детских оздоровительных учреждений в округе. В частности, два палаточных лагеря не соблюдали требования пожарной безопасности.

"Прокурором Тазовского района установлено, что дети, пребывающие в палаточном лагере "Ясавэй", расселены в вагончики, имеющие системы подогрева напольного покрытия. Между тем в двух вагончиках данное покрытие имело следы плавления, что свидетельствовало о ненадлежащей работе системы и угрозе возгорания", - заявили в прокуратуре ЯНАО.

Детей переселили из указанных вагончиков, решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности организаторов отдыха, отметили в надзорном органе.

Еще одно нарушение было выявлено в лагере "Северные просторы" в Приуральском районе, который расположен в лесном массиве, где, несмотря на действовавший особый пожароопасный режим, разводили костры. Кроме того, лагерь был плохо обеспечен средствами тушения. По данным фактам назначена служебная проверка.