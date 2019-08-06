СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске

Взрыв на военном складе под Ачинском

Взрыв на военном складе под Ачинском

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту подрыва боеприпасов в Красноярском крае, сообщает во вторник Следственный комитет России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено военным следственным отделом СК РФ по Красноярскому гарнизону "по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края".