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РИА Новости

СК возбудил дело по факту подрыва боеприпасов на складе в Ачинске

15:21, 6 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
Взрыв на военном складе под Ачинском
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбуждено по факту подрыва боеприпасов в Красноярском крае, сообщает во вторник Следственный комитет России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что дело возбуждено военным следственным отделом СК РФ по Красноярскому гарнизону "по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края".
Проведение осмотра места происшествия планируется после завершения работ по разминированию, уточнили в СК.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайАчинский районПроисшествия
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