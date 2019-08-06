Эксперт рассказал, как конфликт США и Китая отразится на России

ЛОНДОН, 6 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Обострение торговой войны между США и Китаем может иметь негативные последствия для мировой экономики, однако для России негативный эффект будет меньше из-за более низкого курса рубля и высоких валютных резервов, прокомментировал РИА Новости главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
По его словам, торговая война добавляет риска мировой экономике, что в среднесрочной перспективе может снизить цену на нефть. При этом в ближайшее время цена на нефть может вырасти из-за ряда технических факторов. "Могут быть технические факторы, которые повысят цены на нефть в ближайшие месяцы из-за нехватки дизельного топлива", - сказал экономист.
Что касается экономики России, то конфликт между США и Китаем отразится на ней в меньшей степени, считает Робертсон. "Россия выглядит безопаснее, чем большинство производителей нефти, поскольку ее валюта относительно дешевая, а валютные резервы высоки и ответственная фискальная политика оказывает поддержку стране", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в МВФ.
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