Эксперт рассказал, как конфликт США и Китая отразится на России

ЛОНДОН, 6 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Обострение торговой войны между США и Китаем может иметь негативные последствия для мировой экономики, однако для России негативный эффект будет меньше из-за более низкого курса рубля и высоких валютных резервов, прокомментировал РИА Новости главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

По его словам, торговая война добавляет риска мировой экономике, что в среднесрочной перспективе может снизить цену на нефть. При этом в ближайшее время цена на нефть может вырасти из-за ряда технических факторов. "Могут быть технические факторы, которые повысят цены на нефть в ближайшие месяцы из-за нехватки дизельного топлива", - сказал экономист.

Что касается экономики России, то конфликт между США и Китаем отразится на ней в меньшей степени, считает Робертсон. "Россия выглядит безопаснее, чем большинство производителей нефти, поскольку ее валюта относительно дешевая, а валютные резервы высоки и ответственная фискальная политика оказывает поддержку стране", - подчеркнул собеседник агентства.