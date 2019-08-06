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РИА Новости

В "Домодедово" рассказали подробности инцидента с самолетом, сбившим фонари

15:18, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Инцидент с самолетом, сбившим фонари в московском аэропорту "Домодедово", не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".
Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол. По данным издания, были разбиты пять осветительных приборов.
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"В результате события элементы осветительных приборов аэродрома на взлетно-посадочной полосе обнаружены не были - они были распределены вне зон движения воздушных судов. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
"Событие не повлияло на выполнение взлетно-посадочных операций в аэропорту", - добавила она.
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Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesМоскваПроисшествия
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