В "Домодедово" рассказали подробности инцидента с самолетом, сбившим фонари

Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово". Архивное фото

Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Инцидент с самолетом, сбившим фонари в московском аэропорту "Домодедово", не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций, авиагавань работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Домодедово".

Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол. По данным издания, были разбиты пять осветительных приборов.

"В результате события элементы осветительных приборов аэродрома на взлетно-посадочной полосе обнаружены не были - они были распределены вне зон движения воздушных судов. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.