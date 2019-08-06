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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала не удовлетворять жалобы двух кандидатов в МГД

15:15, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации самовыдвиженцев Александра Руденко и Екатерины Игнатовой кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
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Как заявил на заседании рабочей группы член ЦИК Антон Лопатин, после проверки Центризбирком посчитал достоверными 3900 подписей из предоставленных кандидатом, чего недостаточно для регистрации. Кроме того, у Руденко возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
"Жалобу Александра Руденко на решение Московской городской избирательной комиссии и решение окружной избирательной комиссии оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин проект постановления ЦИК, который единогласно поддержали члены рабочей группы.
Также члены рабочей группы поддержали проект постановления ЦИК, оставляющего без удовлетворения жалобу Игнатовой. У кандидата возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей. Кроме того, были обнаружены нарушения требований к заполнению необходимых справок, являющиеся основанием для отказа в регистрации.
Окончательное решение по жалобам Руденко и Игнатовой ЦИК примет на заседании в среду.
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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