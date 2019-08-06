Рабочая группа рекомендовала не удовлетворять жалобы двух кандидатов в МГД

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации самовыдвиженцев Александра Руденко и Екатерины Игнатовой кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

Как заявил на заседании рабочей группы член ЦИК Антон Лопатин, после проверки Центризбирком посчитал достоверными 3900 подписей из предоставленных кандидатом, чего недостаточно для регистрации. Кроме того, у Руденко возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.

"Жалобу Александра Руденко на решение Московской городской избирательной комиссии и решение окружной избирательной комиссии оставить без удовлетворения", - озвучил Лопатин проект постановления ЦИК, который единогласно поддержали члены рабочей группы.

Также члены рабочей группы поддержали проект постановления ЦИК, оставляющего без удовлетворения жалобу Игнатовой. У кандидата возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей. Кроме того, были обнаружены нарушения требований к заполнению необходимых справок, являющиеся основанием для отказа в регистрации.

Окончательное решение по жалобам Руденко и Игнатовой ЦИК примет на заседании в среду.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.