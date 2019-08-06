Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 для спасения ДРСМД

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Москва предлагала Вашингтону ознакомиться с ракетой, которая стала поводом для разрыва Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он напомнил, что, обвиняя Россию в нарушении договора, США "как бы намекали на ракету 9М729".

Патрушев сообщил, что Москва предложила Вашингтону "в закрытом режиме" посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила "всю исчерпывающую информацию о ней" и убедилась, что данное оружие не нарушает договор.

"Они от этого отказались", — сказал секретарь Совбеза.

После этого Россия открыто продемонстрировала ракету в присутствии иностранных делегаций, однако представители США не приехали на это мероприятие и рекомендовали отказаться от участия своим партнерам по НАТО, напомнил Патрушев.

Он отметил, что проводил встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также американского чиновника принимал Владимир Путин, и тема ДРСМД поднималась на переговорах.

По его словам, Вашингтону "нужен был повод для того, чтобы выйти из договора, и этот повод они нашли для себя, и для своих партнеров", когда же Москва попросила представить конкретные факты нарушений, то ответ был: "Вы сами знаете".

"Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения". Николай Патрушев

По словам секретаря Совбеза, Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты по ее примеру откажутся первыми размещать ракеты средней и меньшей дальности, но Вашингтон на это не идет.

ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В начале этого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора. По его словам, Москва якобы не соблюдает свои обязательства по соглашению. При этом никаких доказательств этого предоставлено не было.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.