Мать троих детей обратилась в ЕСПЧ, оставшись одна в недострое под Пермью

ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Мать троих малолетних детей из Пермского края обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оставшись одна в недостроенном доме, без средств к существованию после депортации мужа в Таджикистан, сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека Павла Микова.

По данным аппарата пермского омбудсмена, в конце августа 2018 года Карагайский районный суд Пермского края признал виновным многодетного иностранца, мужа гражданки России в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Уклонение выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания"). В результате, гражданин Таджикистана был выдворен за пределы России.

Как поясняют в пресс-службе Микова, после депортации мужа женщина осталась одна с детьми в возрасте 6 месяцев, 4 и 5 лет в полуразобранном доме, поскольку многодетный отец не успел закончить работы по его утеплению. Помимо этого, в недостроенном доме из-за порыва водопровода не было водоснабжения. Оказавшись практически без средств к существованию, жительница Карагайский района обратилась за помощью к омбудсмену, после чего министерство социального развития Пермского края сразу предоставило многодетной семье продукты питания, одежду и обувь, работники территориального управления соцзащиты по Карагайскому району оформили выплату пособий. Кроме того, администрация Менделеевского сельского поселения обеспечила мать с детьми дровами на зимний период.

"Прокуратурой Карагайского района по обращению уполномоченного была проведена проверка ООО "Водоканал", по результатам которой вынесено представление с требованием возобновить предоставление коммунальной услуги холодного водоснабжения жилого дома заявительницы. Водоснабжение было восстановлено в июле 2019 года", - отметили в пресс-службе Микова.

"Исчерпав все внутренние средства защиты прав, провозглашенных ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на уважение семейной жизни, семья при оказании содействия общественным помощником уполномоченного Борисом Поносовым подала заявление в Европейский суд по правам человека", - подчеркнули в аппарате пермского омбудсмена.