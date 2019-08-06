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РИА Новости

Мать троих детей обратилась в ЕСПЧ, оставшись одна в недострое под Пермью

15:09, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 авг - РИА Новости. Мать троих малолетних детей из Пермского края обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оставшись одна в недостроенном доме, без средств к существованию после депортации мужа в Таджикистан, сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека Павла Микова.
По данным аппарата пермского омбудсмена, в конце августа 2018 года Карагайский районный суд Пермского края признал виновным многодетного иностранца, мужа гражданки России в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Уклонение выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания"). В результате, гражданин Таджикистана был выдворен за пределы России.
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Как поясняют в пресс-службе Микова, после депортации мужа женщина осталась одна с детьми в возрасте 6 месяцев, 4 и 5 лет в полуразобранном доме, поскольку многодетный отец не успел закончить работы по его утеплению. Помимо этого, в недостроенном доме из-за порыва водопровода не было водоснабжения. Оказавшись практически без средств к существованию, жительница Карагайский района обратилась за помощью к омбудсмену, после чего министерство социального развития Пермского края сразу предоставило многодетной семье продукты питания, одежду и обувь, работники территориального управления соцзащиты по Карагайскому району оформили выплату пособий. Кроме того, администрация Менделеевского сельского поселения обеспечила мать с детьми дровами на зимний период.
"Прокуратурой Карагайского района по обращению уполномоченного была проведена проверка ООО "Водоканал", по результатам которой вынесено представление с требованием возобновить предоставление коммунальной услуги холодного водоснабжения жилого дома заявительницы. Водоснабжение было восстановлено в июле 2019 года", - отметили в пресс-службе Микова.
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"Исчерпав все внутренние средства защиты прав, провозглашенных ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на уважение семейной жизни, семья при оказании содействия общественным помощником уполномоченного Борисом Поносовым подала заявление в Европейский суд по правам человека", - подчеркнули в аппарате пермского омбудсмена.
В пресс-службе Микова уточнили, что в подтверждение обращения в ЕСПЧ уполномоченный получил информацию о регистрации соответствующего заявления.
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Европейский суд по правам человекаРоссияПермский крайОбщество
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