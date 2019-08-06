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РИА Новости

Патрушев объяснил, зачем США выходят из договоров об ограничении вооружений

15:08, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. США выходом из договоров об ограничении вооружений пытаются добиться доминирования в любой точке мира, однако этого допустить нельзя, выход Вашингтона из соглашений приведет к хаосу в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ.
Патрушев напомнил, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас - из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Остается в действии договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими (американцами - ред.) уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти", - сказал секретарь российского Совбеза, отметив, что остается еще договор о нераспространении ядерного оружия, и это "те моменты, которые их (американцев - ред.) сдерживают".
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По мнению Патрушева, Вашингтон выходит из договоров, "чтобы обеспечить свое превосходство в мире".
"Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства", - сказал он, обратив внимание, что цель доминирования в мире указана и в стратегических документах США.
"Это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи, и такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве", - считает секретарь российского Совбеза.
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Патрушев отметил, что как раз 6 августа - годовщина американского атомного удара по Хиросиме.
"Почему это происходило? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не может. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Он подчеркнул, что новые разработки РФ в сфере вооружения "позволяют вести диалог с США и обосновывать" российские интересы.
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Николай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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