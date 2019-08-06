Россия призвала учесть арсеналы Англии и Франции в договоре на смену ДРСМД

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия обращала внимание США, что в новом договоре на смену ДРСМД нужно учесть арсеналы Англии и Франции, но Вашингтон "пока не готов", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ.

Патрушев напомнил, что США предлагают на смену ДРСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) создать многосторонний договор, где в качестве одной из сторон упоминается Китай.

"А почему только Китай (должен быть вовлечен), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?", - отметил он. Патрушев подчеркнул, что Москва обозначала эту тему, однако "Америка готова учитывать Китай, к чему Китай не стремится, и не готова пока учитывать" Великобританию и Францию.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.