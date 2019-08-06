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РИА Новости

Россия призвала учесть арсеналы Англии и Франции в договоре на смену ДРСМД

15:06, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия обращала внимание США, что в новом договоре на смену ДРСМД нужно учесть арсеналы Англии и Франции, но Вашингтон "пока не готов", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ.
Патрушев напомнил, что США предлагают на смену ДРСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) создать многосторонний договор, где в качестве одной из сторон упоминается Китай.
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"А почему только Китай (должен быть вовлечен), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?", - отметил он. Патрушев подчеркнул, что Москва обозначала эту тему, однако "Америка готова учитывать Китай, к чему Китай не стремится, и не готова пока учитывать" Великобританию и Францию.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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